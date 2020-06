Teugels in delen VS weer aangehaald na toename coronabesmettingen

Het Witte Huis hield vandaag voor het eerst sinds 27 april weer een coronapersconferentie. Ondanks de cijfers toonde vice-president Mike Pence, tevens voorzitter van de corona-taskforce, zich ook optimistisch.

"We hebben een enorme vooruitgang geboekt bij het helpen van ons land", zei hij. "We hebben de verspreiding vertraagd. We hebben de curve afgevlakt. We hebben levens gered."

Volgens Pence is de situatie nu anders dan twee maanden geleden. Zo is het land nu veel beter voorbereid, zei hij. "We staan klaar om de capaciteit uit te breiden en de gezondheidszorg te ondersteunen."

Wel benadrukt Pence dat Amerikanen zich goed aan de regels moeten houden en moeten luisteren naar instructies van lokale autoriteiten. "Dit is het moment voor iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen, want zoals jullie aan de cijfers kunnen zien hebben we nog veel werk te doen."

'Meer testen is meer besmettingen'

Pence wijdt de toename van het aantal besmettingen aan het feit dat er meer getest wordt. Deskundigen zijn het daar niet mee eens. Die zeggen dat de stijging te wijten is aan de versoepelingen en de heropening van grenzen. Ook zouden Amerikanen zich minder goed aan de regels houden.

Het virus is in de VS bij 2,3 miljoen mensen vastgesteld, maar het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC meldt aan persbureau AP dat het daadwerkelijke aantal besmettingen tien keer hoger wordt geschat. Dat zou betekenen dat zo'n 6 procent van de Amerikaanse bevolking het virus heeft gehad.