Hoogste aantal coronabesmettingen in VS in een dag tijd

Het coronavirus lijkt in de Verenigde Staten nog allesbehalve op z'n retour. Gisteren kwamen er volgens gegevens van de Johns Hopkins Universiteit 37.077 geregistreerde besmettingen bij, het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in de VS.

Een van de zwaarst getroffen staten is nu Texas. De gouverneur heeft de geplande versoepeling van de coronamaatregelen daarom uitgesteld. Ook worden operaties in diverse ziekenhuizen in Texas afgezegd om bedden vrij te maken voor coronapatiënten.

Ook in ruim tien andere Amerikaanse staten is het aantal besmettingen deze week flink toegenomen, waaronder Alabama, Arizona, Florida en Californië. Het virus lijkt zich meer te verspreiden in het zuiden en westen van de VS, nadat eerder New York nog de belangrijkste besmettingshaard was.

Komende weken cruciaal

Het virus is in de VS bij 2,3 miljoen mensen vastgesteld, maar het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC meldt aan persbureau AP dat het daadwerkelijke aantal besmettingen tien keer hoger wordt geschat. Dat zou betekenen dat zo'n 6 procent van de Amerikaanse bevolking het virus heeft gehad.

Anthony Fauci, de medisch adviseur van de Amerikaanse regering, maakte zich eerder deze week al zorgen over de toename en zei dat het bestrijden in sommige staten de komende weken cruciaal wordt.

De regering-Trump, die zo snel mogelijk veel van de coronamaatregelen wil versoepelen, zegt dat de besmettingen zich erg lokaal concentreren en er dus geen reden is voor landelijke paniek.