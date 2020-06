Zorgen viroloog Fauci over sterke toename corona in de VS

De medisch adviseur van de Amerikaanse regering, dokter Anthony Fauci, is bezorgd over het snel stijgende aantal besmettingen met het coronavirus in een aantal staten. In ongeveer de helft van de Amerikaanse staten stijgt het aantal gevallen van corona nog steeds hard.

Met name in Texas, Florida en Arizona gaat het hard. In die staten worden de maatregelen tegen verspreiding van het virus juist snel afgebouwd. De komende weken wordt het bestrijden van het virus in die staten cruciaal, zegt Fauci.

De corona-taskforce van het Witte Huis, aangevoerd door Fauci, waarschuwt dat de strenge lockdownmaatregelen weer kunnen worden ingevoerd als het aantal besmettingen blijft stijgen.

Volgens cijfers van de Johns Hopkins Universiteit zijn tot nu toe zo'n 2,3 miljoen Amerikanen ziek geworden van het coronavirus. Ongeveer 120.000 zijn eraan overleden.

Meer testen, niet minder

President Trump zei afgelopen weekend op een campagnebijeenkomst in Tulsa, Oklahoma, dat er minder coronatests zouden moeten worden gedaan. Dan worden er volgens hem ook minder besmettingen vastgesteld.

Op die uitspraak kwam veel kritiek van deskundigen, ook omdat er op de bijeenkomst veel Trump-aanhangers waren die niet het voorgeschreven mondkapje droegen. Het Witte Huis zei dat het een grapje was, maar Trump zelf liet dat in een later interview in het midden.

Dokter Fauci zei voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden dat er juist wordt ingezet op meer tests. In de VS zijn meer dan 27 miljoen mensen op corona getest.