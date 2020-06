Opleving drive-in bioscopen in VS, 'Er zijn mensen die hiervoor drie á vier uur rijden'

Geen besloten bioscoopzalen met mogelijk slechte ventilatie, maar een romantische avond onder de sterren in de armen van je geliefde in de achterbak van je pick-up. Zo brengen meer en meer Amerikanen tegenwoordig hun vrije zomeravonden door.

"Doordat we zolang binnen hebben gezeten is dit een prachtige manier van uitgaan", zegt Patricia, die met haar vriendin is gekomen. "Bovendien voel ik me er toch ook een stuk veiliger bij, want je zit in je eigen auto, op afstand van anderen."

Vanwege het coronavirus zijn de gewone bioscopen in de meeste staten nog gesloten. En in verschillende staten in de VS zijn de coronamaatregelen juist weer aangescherpt nadat het aantal besmettingen fors was toegenomen. Onder meer in Texas, Arizona en Florida zijn de teugels aangehaald.

Populair in jaren 50 en 60

Meer en meer Amerikanen vinden hun avondje uit nu weer op een plek die in de jaren 70 in de vergetelheid raakte.

We bezochten een openluchtbioscoop die al bestaat sinds 14 juni 1956, Volgens de eigenaar rijden sommige mensen drie tot vier uur voor een bezoekje.