Viruswaanzin verliest kort geding en roept op niet naar Malieveld te komen

Het verbod op de demonstratie van actiegroep Viruswaanzin, morgen op het Malieveld in Den Haag, blijft van kracht. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Waarom de rechter dat heeft gedaan, is nog niet duidelijk. De rechter komt maandag met een motivering.

Ook Willem Engel, een van de aanvoerders van Viruswaanzin, roept na afloop van het kort geding op om morgen niet meer naar het Malieveld te komen.

Burgemeester Remkes van Den Haag verbood het protest gisteren, op dezelfde gronden als een week eerder. Volgens de burgemeester vormt het protest een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de verwachte hoge opkomst. Ook zou de kans op ernstige wanordelijkheden bestaan.

"De demonstratie wordt verkocht onder het motto 'vrijheid', maar feitelijk leidt het tot wetteloosheid", zei Remkes. De gemeente Den Haag roept mensen op morgen niet te gaan demonstreren op het Malieveld. Ook wie op "persoonlijke titel" komt, is in overtreding.

Confrontatie

Willem Engel van Viruswaanzin: "Wij zullen als organisatie morgen ook niet op persoonlijke titel aanwezig zijn. De heer Remkes is naar mijn idee uit op een confrontatie, in ieder geval is ons duidelijk gemaakt dat er met harde hand opgetreden zal worden. Wij nemen de verantwoordelijkheid nu om op te roepen om niet naar het Malieveld te komen. Ik heb morgen een vrije dag."

Eerder riep Engel zijn achterban nog wel op dan maar op persoonlijke titel naar het Malieveld te komen. Remkes noemde die oproep "volstrekt onverantwoord".

Honderden aanhoudingen

Ook vorige week verloor Viruswaanzin een kort geding over het verbod. Toch kwamen er zondag een paar duizend mensen samen op het Malieveld, die uiteindelijk om 13.00 uur van burgemeester Remkes toestemming kregen om een half uur te demonstreren. Een deel wilde daarna niet vertrekken en werd aangehouden. Ook waren er rellen met voetbalhooligans.

De actiegroep wil af van alle coronamaatregelen en eist daarom in een ander kort geding tegen de Staat dat die een einde maakt aan de anderhalvemetersamenleving. Die procedure ligt voorlopig stil nadat Viruswaanzin een rechter had gewraakt vanwege veronderstelde partijdigheid.