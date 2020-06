Tienduizend Amerikanen weg uit Duitsland? In Ramstein maken ze zich nog niet druk

Duitsland is voor het Amerikaanse leger het schakelpunt voor een groot deel van de wereld. Via Ramstein reisden veel van de Amerikaanse troepen naar de oorlogen in Irak en Afghanistan. De Amerikaanse luchtmacht in heel Europa en Afrika wordt aangestuurd vanuit Ramstein. De Amerikaanse landmacht heeft zijn Europese commandocentrum ook in Duitsland.

"Het belangrijkste voordeel van Ramstein is de paraatheid van de troepen, de readiness", zegt David Sirakov van de Atlantische Akademie, niet ver van Ramstein in Kaiserslautern. "Die readiness is hier heel groot, omdat hier zoveel Amerikaans materieel staat en er zo veel geïnvesteerd is."

Trump kan kleinere militaire bases in Duitsland wel sluiten, denkt Sirakov, maar de sleutelrol van de grotere bases in bijvoorbeeld Stuttgart of Ramstein is niet zo makkelijk weg te nemen.

"Er is een voorbeeld: het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger is verhuisd van Heidelberg naar Wiesbaden. Dat is met de auto misschien anderhalf uur, maar dat heeft tien jaar geduurd."