Trump wil Amerikaanse militairen uit Duitsland naar Polen verplaatsen

De Verenigde Staten gaan mogelijk een deel van de Amerikaanse troepen die worden teruggetrokken uit Duitsland, verplaatsen naar Polen. Dat heeft president Trump gezegd in een gesprek met de Poolse president Duda, de eerste buitenlandse leider die Trump sinds het begin van de coronacrisis heeft ontvangen in het Witte Huis.

"We gaan onze troepenmacht in Duitsland verkleinen", zei Trump in het bijzijn van Duda in de tuin van het Witte Huis. "Sommige militairen zullen naar huis komen. Anderen gaan naar andere plaatsen en Polen zal een van die andere locaties in Europa zijn." Hoeveel militairen Trump precies naar Polen verplaatst, is niet bekend. Duda spreekt van een volgende stap in de betrekkingen met de VS.

Trump stond erbij stil dat Polen, in tegenstelling tot Duitsland, een van de acht NAVO-lidstaten is die 2 procent van het bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Dat is de norm binnen de NAVO, maar tot grote ergernis van Trump houden veel landen zich daar niet aan. Nederland geeft nu ongeveer 1,4 procent uit aan defensie.

'Stevig signaal aan Rusland'

Volgens de Amerikaanse president is de plaatsing van de militairen in Polen "een stevig signaal aan Rusland". Hij hekelt ook dat Duitsland voor miljarden aan Russisch gas inkoopt. "Ik zeg dan: waar gaat dat nou weer over? Ze betalen Rusland miljarden en dan moeten wij ze beschermen tegen Rusland. Dat werkt niet", zei Trump.

Het bezoek van Duda aan de Witte Huis komt voor de Poolse president op een belangrijk moment. Zondag zijn in Polen presidentsverkiezingen en de politicus van de rechts-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil herkozen worden.

Toch moet de komst van Duda naar de VS volgens de twee leiders niet worden uitgelegd als een campagnestunt. Trump zei dat Duda, die volgens peilingen kan rekenen op ongeveer 40 procent van de stemmen, het ook zonder zijn steun goed zal doen bij de verkiezingen.