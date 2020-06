Burgemeester Van Zanen neemt fietsend afscheid van Utrecht

"Ik had graag persoonlijk afscheid genomen van de Utrechtse bevolking maar helaas kan dat nu niet in verband met corona", zegt Van Zanen. "Daarom fiets ik vandaag in een speciale Tour d'Utrecht de hele stad nog een keer door om afscheid te nemen. Ik weet nu al dat alle wijken en buurten bijzondere herinneringen bij mij gaan oproepen. Bovendien bereid ik me voor op een warme en hartverwarmende tocht."

Vader van Utrecht

Een van de mensen waar Van Zanen ook langs gaat is slager Dick van Schip. "De burgemeester is helemaal gek van onze rookworsten", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Van Schip gaat Van Zanen missen. "Wat ons allemaal in het geheugen gegrift staat, zijn de tragische gebeurtenissen op het 24 Oktoberplein. Toen heeft hij zich van een kant laten zien waarbij hij als vader van Utrecht naar voren is gekomen. Dat sterkt die man op alle fronten. Op de punten dat hij er moest zijn, was hij op een eerbiedwaardige manier aanwezig."

Van Zanen stapt volgende week over naar het Haagse stadhuis. Dinsdagmiddag neemt de Utrechtse gemeenteraad afscheid van hem. Oud-burgemeester van Groningen Peter den Oudsten neemt daarna zijn functie tijdelijk over.