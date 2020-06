Museum presenteert resten oud wagengraf, vinders mogelijk vervolgd

Bij Museum Het Valkhof in Nijmegen is binnenkort een wagengraf uit de IJzertijd te zien. De resten uit het graf werden in 2018 gevonden door amateur-archeologen met een metaaldetector. Hen hangt mogelijk vervolging boven het hoofd.

"We zijn blij dat de vondst is bekendgemaakt", zegt Jos Bazelmans van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar we zijn minder blij met de wijze waarop dat is gegaan."

Het wagengraf werd gevonden in een vennengebied bij Nijmegen. Hobbyisten met een metaaldetector waren op zoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog en stuitte waarschijnlijk per toeval op het wagengraf.

Regels

De vinders hielden zich hierbij niet aan de regels, weet Bazelmans. Zo is het in de gemeente Heumen verboden om met een metaaldetector te werken en hadden ze geen toestemming van grondeigenaar Staatsbosbeheer. "En het belangrijkste", zegt Bazelmans. "Je mag met een metaaldetector niet dieper dan dertig centimeter in de grond zoeken."