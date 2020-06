'Microplastics dringen als een soort houdini-act ons eten binnen'

Over de gezondheidsrisico's voor de mens is nog weinig te zeggen, vertelt Peijnenburg. "We weten nog niet precies hoeveel deeltjes je moet eten voordat het effecten heeft. Het lijkt erop dat dat vrij veel kan zijn. Maar het punt is: we hebben liever niet dat er plastic in het milieu zit, het maakt niet uit hoeveel het is. De deeltjes zijn in planten aanwezig en dat op zich is een punt. Omdat, zoals in het geval van sla, mensen toch liever geen sla eten die is vervuild met plastic microdeeltjes."

Duurzaamheid

De bevindingen komen daags nadat de Europese Unie de overeengekomen richtlijn bekendmaakte, om plastic afval drastisch te verminderen. Ook Nederland volgt die richtlijn, waarin onder meer plastic wegwerpproducten worden verboden.

"Wij vinden het duurzaamheidsaspect belangrijk", zegt Peijnenburg. "Liever hebben we geen plastic in het milieu. En als dat er toch in terechtkomt, wat nu op grote schaal gebeurt, dan breken ze langzaam af en worden ze zo klein dat het in ons eten terechtkomt. Wat we nu dumpen, komt later weer bij ons terecht."