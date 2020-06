Plastic wegwerpproducten ook in Nederland volgend jaar verboden

Nederland gaat de hoeveelheid wegwerpplastic aanpakken om de plastic soep in zee te verminderen. Per 3 juli volgend jaar worden daarvoor verschillende maatregelen van kracht, zoals een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten, het recyclen van meer plastic producten en betere informatie over herbruikbare alternatieven voor plastic.

De maatregelen maken deel uit van de richtlijn die Europese milieuministers en het Europees parlement overeen zijn gekomen. Alle EU-lidstaten, dus ook Nederland, moeten deze richtlijn opnemen in hun wetgeving.

Wattenstaafjes, plastic bestek, flesjes, bekers en chipszakken zijn enkele van de meest gevonden producten op stranden. De EU hoopt dat met de richtlijn te verminderen, omdat de grote hoeveelheid wegwerpplastic in zee nog elk jaar toeneemt en schadelijk is voor het milieu. Zeedieren sterven door het eten van de plastic resten en ook komen deeltjes in de voedselketen terecht.

Dit zijn de maatregelen: