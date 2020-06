Duitsland doet plastic rietjes en wattenstaafjes in de ban

Duitsland gaat plastic wattenstaafjes, rietjes, bestek en borden, ballonstokjes en voedselbakjes verbieden. Dat heeft het Duitse kabinet vandaag besloten. Het wegwerpplastic is vanaf 3 juli volgend jaar verboden.

Het besluit van Duitsland is in lijn met de regelgeving van de Europese Unie om plasticvervuiling tegen te gaan. Vanaf 2021 is in de EU het gebruik van wegwerpplastic verboden.

De Duitse minister van Milieu zegt dat de beslissing onderdeel is van een plan om de 'weggooi-cultuur' aan te pakken. Ruim 20 procent van het vuilnis bij openbare plekken is wegwerpplastic.

Plasticberg gegroeid door corona

Volgens correspondent Wouter Zwart komt het besluit op een logisch moment. "Tijdens deze coronacrisis is het gebruik van bijvoorbeeld plastic bestek toegenomen in de horeca, uit angst dat via gewoon herbruikbaar bestek misschien het virus kan worden overgedragen. Daardoor is de afvalberg de laatste maanden gegroeid."

In Nederland werden in 2016 gratis plastic tasjes al verboden. Het aantal plastic tassen in zwerfafval is daarna met 60 procent gedaald. Per welke datum in Nederland plastic wegwerpspullen gaat verbieden, is nog niet bekendgemaakt.

De afgelopen maanden spreken steeds meer bedrijven zich uit tegen wegwerpplastic. Zo doet bijvoorbeeld HEMA wegwerpplastic in de ban en wil McDonald's geen plastic rietjes meer gebruiken.

Waarom plastic zo moeilijk te recyclen is, legt NOS op 3 in onderstaande graphic uit: