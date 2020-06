Steunpakket KLM voor 3,4 miljard, minder nachtvluchten

Verder moet KLM een "actieve bijdrage" leveren aan duurzaamheid. De luchtvaartmaatschappij heeft zich gebonden aan een afname van de CO2-uitstoot van 50 procent per "passagier kilometer" in 2030 ten opzichte van 2005.

De eerdere afspraken over staatsgaranties voor de 'hubfunctie' van Schiphol (overstappers) konden tot nu worden opgezegd met een termijn van negen maanden. Het kabinet heeft nu afgesproken dat dat vijf jaar wordt. Hoekstra noemde dat een belangrijke stap, want dat was al een langere wens van het kabinet en van de KLM zelf.

State agent

Om de uitwerking van de afspraken te controleren is door het kabinet een 'state agent' aangesteld, die toezicht moet houden op de besteding van het geld.

De afgelopen tijd zijn veel gesprekken gevoerd met onder meer de Franse staat, de banken en moederbedrijf Air France-KLM.

De lening van de staat aan KLM loopt tot eind 2025 en wordt in gedeelten verstrekt. Steeds wordt pas een nieuw gedeelte betaald als de voorwaarden naar tevredenheid zijn vervuld.

De Franse regering kondigde al eerder aan een steunpakket voor Air France aan ter waarde van zo'n 7 miljard.