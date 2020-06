Provincie Zuid-Holland wil meer coronasteun voor gemeenten

De provincie Zuid-Holland wil dat het kabinet de gemeenten ruimhartiger compenseert voor de kosten van de coronacrisis. De bestuurders vrezen dat veel gemeenten anders in de financiële problemen komen. Als "hoeders van goed bestuur" trekken zij daarom vandaag bij de ministerraad aan de bel.

De provincie wijst er in een brandbrief op, dat gemeenten sowieso al moeite hadden om uit de rode cijfers te blijven. Nu komen daar de kosten voor de bestrijding van de corona-epidemie bij. En tegelijkertijd komt er minder geld binnen, bijvoorbeeld omdat bedrijven minder belasting betalen.

Het kabinet had gemeenten, provincies en waterschappen al 556 miljoen euro toegezegd voor de financiële schade die zij door de coronacrisis lijden. Maar Zuid-Holland hoort van veel steden en dorpen dat het niet genoeg is.

Financieel toezichthouder

"Wij hebben het afgelopen jaar met bewondering gezien hoe vrijwel al onze gemeenten er met het nodige kunst- en vliegwerk in zijn geslaagd tot een sluitende begroting te komen", schrijft de provincie aan het kabinet. "Wij doen een dringend beroep op u om te vermijden dat zij dit najaar in de situatie komen dat hen dit in alle redelijkheid niet meer kán lukken."

Als gemeenten in de problemen komen, worden zij normaal gesproken onder verscherpt financieel toezicht van de provincie gezet. Maar Zuid-Holland wil die rol in dit geval niet op zich nemen. De provincie zegt de gemeenten met raad en daad te willen bijstaan, maar streng toespreken "zou tot ongewenste situaties kunnen leiden".