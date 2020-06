Morgenochtend meer duidelijkheid over steunpakket KLM

KLM deed al een beroep op de loonkostenregeling van het kabinet, maar heeft meer nodig om de crisis het hoofd te bieden. De afgelopen tijd is druk onderhandeld, ook met banken, moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid, over de voorwaarden voor dat aanvullende steunpakket. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in de luchtvaartgroep.

In ruil voor deze financiële reddingsboei zal KLM flink moeten snijden in de kosten, zodat het bedrijf in de toekomst weer op eigen benen kan staan.