Duitse onderzoeker wijst op koelsysteem slachthuis Tönnies, maar vragen blijven

Over de rol die kleine druppeltje, aerosolen, spelen bij de verspreiding van het coronavirus is nog veel onduidelijk. Dat er virus in de druppeltjes kan zitten, daarover zijn wetenschappers het wel eens. Maar dat die virusdeeltjes in voldoende mate aanwezig zijn om ziek van te worden, is daarmee niet gezegd.

Het Outbreak Management Team (OMT) kwam afgelopen maandag weer bijeen. In het advies dat daarna is vrijgegeven staat: "Buiten aerosolvormende handelingen in de zorg lijkt aerogene verspreiding geen relevante rol te spelen in de verspreiding van het virus". Het RIVM heeft al adviezen opgesteld voor ventilatie in verschillende situaties, maar die zijn nog niet vrijgegeven. Dat gebeurt wel binnenkort, staat in het recentste advies.

Voss niet overtuigd

Gisteren zei hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss in het radioprogramma Dit is de Dag dat er bij hem sprake is van "voortschrijdend inzicht" als het gaat om aerosolen. In een toelichting vandaag aan de NOS zegt Voss, die ook lid is van het OMT maar benadrukt te hebben gesproken als individueel microbioloog, dat hij bedoelde dat er meer situaties zijn waarbij de kleinste druppeltjes mogelijk kunnen leiden tot besmetting.

Dat het luchtkoelsysteem bij de Duitse slachterij een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus, daarvan is Voss niet overtuigd. "Het is een leuke theorie, maar ik zou graag zien dat ze luchtmetingen hebben gedaan, dat ze levend virus uit de lucht hebben gehaald. Want hoe houd je al die risicofactoren uit elkaar?"