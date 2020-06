Inwoners van het door corona getroffen Gütersloh staan uren in de rij voor een test

Na een corona-uitbraak in de Duitse plaats Gütersloh is daar een run op coronatesten ontstaan. In een poging de verspreiding in te dammen zit de stad, die zo'n 150 kilometer over de grens bij Enschede ligt, in lockdown.

Vleesverwerker Tönnies is het epicentrum van de uitbraak in Gütersloh en de omringende regio met zo'n 365.000 inwoners. Inmiddels zijn rond de tweeduizend medewerkers van het bedrijf positief getest.

Net nu ook in Duitsland de coronamaatregelen worden versoepeld, gaan hier de scholen dus weer dicht, wordt mensen ontraden bij elkaar op bezoek te gaan en staat de zomervakantie op de tocht. Een aantal Duitse deelstaten heeft namelijk al laten weten liever geen toeristen uit Gütersloh te ontvangen, tenzij mensen kunnen aantonen dat ze geen corona hebben.

Vrijdag begint de zomervakantie en daarom willen veel inwoners weten of ze wel of niet besmet zijn: