Vandaag wordt duidelijk wat er misging met containerschip MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 is het stormachtig weer: windkracht 8 tot 10 Beaufort. De MSC Zoe is op weg van Portugal naar Bremerhaven als het misgaat. Ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden slaan 198 containers overboord, enkele uren later verdwijnen er bij het Duitse eiland Borkum nog eens 45 in de golven. De bemanning van de Zoe ontdekt dat pas uren later.

Een klein deel van de containers kan worden geborgen, maar de meeste slaan stuk op het water. De inhoud komt in zee en later ook op de eilanden en het vasteland terecht. In totaal zou het gaan om 3250 ton 'spullen'. Volgens Rijkswaterstaat is ongeveer 2450 ton daarvan geborgen, naar schatting 800 ton is niet teruggevonden, waaronder een container met lithiumbatterijen. Van de 342 overboord geslagen containers waren er eind vorig jaar 301 geborgen.