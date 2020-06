Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit snel

Het aantal jongeren onder de 24 met schulden is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van de BKR, de instantie die alle kredietgegevens in Nederland bijhoudt. Inmiddels is een op de zeven mensen met betalingsproblemen jonger dan dertig jaar.

Financieel welzijn

Naast jongeren hebben ook steeds meer zeventigplussers problemen met het afbetalen van hun schulden. Hadden in 2015 nog bijna 25.000 ouderen betalingsproblemen, in 2019 waren dat er bijna 31.000. Er is sprake van betalingsproblemen als iemand meer dan drie betalingstermijnen achter elkaar heeft gemist of een aflossingsregeling heeft met een kredietverstrekker.

De Schulden Monitor gaat over de jaren 2015 tot en met 2019, de coronacrisis is er dus nog niet in meegenomen. Wel geven de cijfers volgens het BKR een goed inzicht in het financieel welzijn van Nederland.

"Sinds de crisis van 2008 zien we de achterstandscijfers dalen", vertelt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van het BKR. "Maar nu hebben we weer een crisis, en is het afwachten wat dat voor gevolgen gaat hebben."

De cijfers over dit jaar laten nog geen stijging in het aantal betalingsproblemen zien, maar Van den Bosch zegt dat dat nog kan komen, omdat het BKR pas een betalingsachterstand registreert als iemand al drie maanden achterloopt met betalen. "Mensen die nu door corona in de problemen komen met hun betalingen en aflossingen gaan we dus pas in september of oktober terugzien in de cijfers."

Jongeren

Het BKR wijst erop dat terwijl het aantal mensen met betalingsproblemen afneemt, jongeren een steeds groter deel van deze groep gaan uitmaken. Van den Bosch noemt die ontwikkeling zorgelijk. Jongeren bouwen minder vermogen op en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Daardoor zijn ze financieel kwetsbaarder.

Daarnaast hebben veel jongeren een studieschuld die niet bekend is bij het BKR, zegt Van den Bosch. "Wij registreren eigenlijk alle schulden en leningen, behalve de studentenleningen. Dat is een politiek gevoelig onderwerp."

Het BKR weet ook dat een groot deel van de hypotheekaanvragers de studieschuld bewust of onbewust verzwijgt. "Daardoor krijgt de hypotheekverstrekker geen goed inzicht in hun financiële situatie, en dat kan problemen opleveren", zegt Van den Bosch.

Centraal loket

Uit onderzoek in opdracht van het BKR blijkt dat de meeste mensen vinden dat er voor jongeren meer voorlichting moet komen over studieschulden. Ook denkt driekwart van de respondenten dat jongeren als gevolg van het leenstelsel na hun studie in de financiële problemen komen.