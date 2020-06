Martijn van Helvert mengt zich in strijd om lijsttrekkerschap CDA

Kamerlid Martijn van Helvert (42) mengt zich in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. De Limburger wil zijn partij aanvoeren bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

Eerder lieten minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer al weten dat ze CDA-lijsttrekker willen worden.

Forum voor Democratie

Tegen het AD zegt Van Helvert net als Keijzer dat hij een samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uitsluit. "Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken", zegt hij tegen de krant.

De Jonge heeft zich eerder wel uitgesproken tegen samenwerking met de partij van Thierry Baudet.

Hoekstra ideale premier

Van Helvert zegt verder als lijsttrekker na de verkiezingen sowieso in de Kamer te blijven en hij ziet zijn partijgenoot Wopke Hoekstra als zijn ideale premierskandidaat.

Volgens politiek duider Arjan Noorlander, van Nieuwsuur, is de kandidatuur van Van Helvert strategisch handig, ook omdat hij hiermee naamsbekendheid kan verwerven. Verder spreekt zijn 'rechtsere' profiel mogelijk dezelfde kiezers aan die Keijzer wil aanspreken en dat zou gunstig kunnen zijn voor de kansen van Hugo de Jonge.