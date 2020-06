Medici waarschuwen Johnson: coronaversoepeling komt te vroeg

Een meter afstand?

De regels over afstand houden verschillen wereldwijd. In Nederland is de basisregel 1,5 meter. Denemarken ging in mei over van 2 meter naar 1 meter, en het Verenigd Koninkrijk volgt nu ook. In de VS is het 2 meter.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert minimaal 1 meter afstand. Het idee erachter is dat de kans op besmetting via druppels door bijvoorbeeld hoesten of niezen veel kleiner is als mensen minimaal deze afstand houden.

Er is discussie over het nut van deze regels. Donderdag dient mede hierover een kort geding tegen de Nederlandse staat. Actiegroep Viruswaanzin betoogt dat afstand houden in de buitenlucht onnodig is en wil dat de rechter een streep haalt door sommige coronamaatregelen.