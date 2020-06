'Vanaf 1 september onder voorwaarden weer publiek in voetbalstadions'

Vanaf 1 september kan er onder voorwaarden weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het betaald voetbal. De anderhalvemeterregel moet niet alleen gelden in de stadions, maar ook bij de in- en uitgangen. En spreekkoren zijn taboe vanwege het risico op de verspreiding van het coronavirus, staat in een advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarover De Telegraaf schrijft.

Het kabinet beslist vandaag of het dat advies overneemt. De nieuwe competitie begint 11 september. Daarvoor speelt het Nederlands elftal nog tegen Polen en Italië voor de Nations League. Als er inderdaad onder de door het OMT aanbevolen beperkingen publiek mag komen betekent dat dat de stadions ongeveer voor een derde gevuld kunnen worden.

Mogelijk gaan de clubs en de KNVB loten om te bepalen wie er bij de wedstrijden aanwezig kunnen zijn.