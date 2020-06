Wilma Haan nieuwe adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws

Wilma Haan (38) is benoemd tot lid van de hoofdredactie van NOS Nieuws. Ze wordt per 1 september adjunct-hoofdredacteur, als opvolger van Aletta Oosten, die hoofd wordt van de NOS-afdeling Evenementen. Met Haan is de hoofdredactie, die verder bestaat uit adjunct Bart Leferink, plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann en hoofdredacteur Marcel Gelauff, weer compleet.

Wilma Haan studeerde Journalistiek in Zwolle en begon haar journalistieke carrière in 2005 bij de Hoogeveensche Courant. Ze werkte vervolgens bij NU.nl, waar ze onder meer adjunct-hoofdredacteur was. In 2015 stapte ze over naar Het Parool, waar ze chef was van de nieuwsredactie en zich bezighield met de digitale platformen. Sinds februari vorig jaar is Haan directeur van de Open State Foundation, een non-profitorganisatie die stelt dat overheden in Nederland hun informatie eerder en vollediger moeten delen met de maatschappij.

Nevenactiviteiten

Ook haar nevenactiviteiten zijn nauw met de journalistiek verbonden: zo zat ze tot voor kort in de Raad van Toezicht van de organisatie van lokale publieke omroepen (NLPO), en was ze ad-interimvoorzitter en zes jaar lang bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ook zat ze de afgelopen vijf jaar in de jury van De Tegel, de vakprijzen voor journalisten.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff is blij met de komst van Haan: "Haar loopbaan is een brede en veelzijdige voorbereiding op haar functie bij de NOS. Uit alles blijkt dat Wilma een groot hart heeft voor het journalistieke handwerk, voor het belang van journalistiek voor een open en vrije samenleving, en voor de journalisten die daar elke dag hun best voor doen. Ook heeft ze door haar ervaring een open oog voor de druk waaronder een redactie als die van NOS Nieuws moet werken."

Haan zelf is enthousiast over haar benoeming: "Als nieuwsjunk in hart en nieren kan ik mij geen mooiere plek voorstellen dan deze, in het hart van de Nederlandse nieuwsjournalistiek. Met ontzettend veel enthousiasme en enige trots voeg ik me vanaf september bij de mooie en professionele (hoofd)redactie van de NOS. Ik kijk ernaar uit mijn steentje te gaan bijdragen aan de belangrijkste taak van de NOS: betrouwbare en toegankelijke journalistiek leveren voor iedereen in Nederland. En dat op alle platformen die die enorme doelgroep maar wil."