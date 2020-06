Deze versoepelingen gaat Rutte vanavond waarschijnlijk bekendmaken

Volgens de bronnen is het niet de bedoeling dat er gelijk grote popfestivals worden gehouden. Een concert in een park zou wel weer moeten kunnen. Vanavond wordt hier meer duidelijk over.

Voetbalwedstrijden

De Telegraaf meldt dat er vanaf 1 september onder voorwaarden weer publiek welkom is bij wedstrijden in het betaald voetbal. Volgens de krant adviseert het OMT dit aan het kabinet. Vanzelfsprekend geldt de anderhalvemeterregel, van binnenkomst tot vertrek. Ook zijn spreekkoren niet toegestaan om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Verder valt er vanavond een definitief besluit over de heropening op 1 juli van sportscholen, kantines, casino's en sauna's. Het is overigens de voorlopig laatste 'coronapersconferentie'.