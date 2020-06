Vanaf 1 juli geen maximum aan bezoekers meer bij bijeenkomsten

Vanaf 1 juli gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet dat morgen bekend gaat maken.

Nu geldt vanwege de coronamaatregelen nog dat maximaal 30 mensen bij elkaar mogen komen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dat aantal vanaf volgende week naar 100 zou gaan, maar volgens de bronnen gaat het kabinet nu al verder.

Voor bijeenkomsten binnen gaat gelden dat er een onbeperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, zolang er van tevoren maar gevraagd wordt naar de gezondheid van de bezoekers, een zogeheten triage. Daarnaast mogen er geen opstoppingen ontstaan bij de deur. Kan dat allemaal niet, dan geldt een maximum van 100.

Ook voor buiten

Ook voor bijeenkomsten in de buitenlucht worden de mogelijkheden verruimd. Als daar voldoende afstand wordt gehouden en een triage wordt gehouden, gelden er ook geen beperkingen meer. Zonder de triage geldt een maximum van 250 aanwezigen.

Het is goed nieuws voor onder andere theaters, bioscopen en kerken. Daar mogen nu niet meer dan 30 mensen naar binnen, terwijl er wel vaak ruimte is voor meer, ook met de nodige afstand. Ook voor horecagelegenheden, uitvaarten en bruiloften betekent het een belangrijke versoepeling.

Volgens de ingewijden wil het kabinet op deze manier duidelijk maken dat er weer meer kan in het land, zo lang de ruimte het maar toe laat.

Reserveren verplicht

Voor alle bijeenkomsten wordt reserveren verplicht. Dat is noodzakelijk om bij een eventuele uitbraak van het virus snel bron- en contactonderzoek te kunnen doen.

Grote evenementen kunnen niet zonder meer doorgaan. Daar gaan de burgemeesters over die een vergunning verlenen. Volgens de bronnen is het niet de bedoeling dat er nu ineens weer grote popfestivals gehouden worden, maar een klassiek concert in een park zou wel weer moeten kunnen.