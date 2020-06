Rechter verplicht president Brazilië om mondkapje te dragen

Een Braziliaanse rechter heeft bepaald dat president Bolsonaro in de hoofdstad Brasilia in het openbaar altijd een mondkapje moet dragen. Als hij dat niet doet kan hij een boete tegemoet zien van zo'n 380 euro per overtreding.

Bolsonaro, die alle maatregelen tegen het coronavirus onzin vindt, begeeft zich geregeld zonder mondkapje in samenkomsten en betogingen, waar hij poseert met babys op de arm en zijn aanhangers begroet en de hand schudt. Er zijn overigens ook momenten dat hij wel een mondkapje draagt.

Op veel plekken in Brazilië is dat ook verplicht. Sinds eind april is het strafbaar om dat niet te doen, met dus een boete van bijna 400 euro als sanctie. De rechter onderbouwt zijn onderdeel met het argument dat Bolsonaro "anderen heeft blootgesteld aan het gevaar van besmetting met een ziekte die nationale ontreddering heeft veroorzaakt".

Economische schade

Brazilië is na de VS het zwaarst getroffen door het coronavirus. Er zijn voor zover bekend ruim 1,1 miljoen mensen besmet en bijna 52.000 overleden. Maar Bolsonaro spreekt al maanden tegen dat het virus schadelijk is, en neemt aldoor deskundigen en bestuurders op de hak die beperkende maatregelen bepleiten of invoeren.

De economische schade die door zulke maatregelen ontstaat is erger dan covid-19, vindt de uiterst rechtse president. Evenals zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump heeft hij het gebruik van een middel tegen malaria bepleit om het virus te bestrijden, terwijl er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat dat werkt.

Een vorige week afgetreden minister kreeg ook al een boete omdat hij zonder mondkapje op een drukke straat in Brasilia liep.