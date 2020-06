'EU weert ook na 1 juli nog Amerikanen vanwege haperende corona-aanpak'

De Europese Unie wil ook na 1 juli bezoekers vanuit de VS weren. Dat schrijft de krant The New York Times op basis van voorstellen die in Brussel op tafel liggen. De VS heeft in de ogen van de EU de corona-uitbraak nog niet voldoende onder controle.

Sinds half maart worden niet-EU-burgers, onder wie Amerikanen, geweerd aan de Europese grenzen. Die maatregel geldt tot zeker eind deze maand en de EU had eerder al aangegeven het besluit over verlenging te laten afhangen van de situatie per land. De EU blijft zodoende waarschijnlijk ook bezoekers uit Brazilië en Rusland - twee andere landen die nog altijd zwaar worden getroffen door het virus - weren.

Als de EU Amerikanen blijft tegenhouden aan de grens zou dat volgens The New York Times een klap in het gezicht zijn van president Trump. Die betitelde zaterdag in Oklahoma in zijn eerste campagnebijeenkomst in drie maanden zijn aanpak van het virus nog als een "fenomenale prestatie".

Inreisverbod

Andersom geldt voor Europeanen sinds 12 maart ook al een inreisverbod naar de VS. Daarnaast kondigde Trump vandaag aan de periode dat buitenlandse werknemers geen visum kunnen krijgen voor de VS te verlengen tot het eind van dit jaar.

Het gaat om visa die in het buitenland worden verstrekt aan mensen die voor bepaalde tijd in Amerika aan het werk willen. Volgens Trump om banen veilig te stellen voor Amerikanen in de nasleep van de coronacrisis: bronnen binnen de regering zeggen dat de maatregel voor ruim een half miljoen mensen werk kan opleveren.

'Journalisten niet meer welkom in VS'

Het besluit treft onder meer grote techbedrijven, die vaak op grote schaal buitenlandse werknemers aannemen op grond van hun specifieke kennis en vaardigheden. In de regeling is daarnaast geen uitzondering gemaakt voor journalisten uit de EU, die een visum nodig hebben om te kunnen werken in de VS. Dit schrijft radiozender BNR op basis van bronnen en een bevestiging van de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Dit zou in de praktijk betekenen dat Nederlandse journalisten in het najaar niet kunnen afreizen naar de VS om daar verslag te doen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Europese journalisten die op dit moment al in de VS verblijven, mogen wel gewoon in het land blijven.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) laat weten het besluit aan te vechten, mocht er geen uitzondering voor journalisten worden gemaakt. "Want een pandemie mag nooit worden misbruikt om de persvrijheid in te dammen", zegt NVJ-secretaris Rosa Garcia Lopez. De vereniging gaat zo spoedig mogelijk om opheldering vragen bij de Amerikaanse ambassade.