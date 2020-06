Minister Grapperhaus: terecht veel ongenoegen bij politiemensen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het terecht dat er onder politiemensen veel ongenoegen is over de manier waarop ze de laatste tijd in het maatschappelijke debat worden afgeschilderd. "Politiemensen wordt onrecht aangedaan", zei Grapperhaus na een gesprek met de politiebonden en de korpsleiding.

Hij wil dat er snel een maatschappelijk debat wordt georganiseerd over de rol van de politie. "Laten we de discussie voeren over de vraag of we een professioneel politiekorps hebben, waar we ons naar voegen, of dat we zelf wel bepalen wat wel en niet mag."

Aanleiding voor het gesprek vormden de filmpjes die op sociale media verschenen na het politieoptreden bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen, zondag in Den Haag. "Gemanipuleerde filmpjes", zei Grapperhaus. "En mensen hebben meteen hun mening klaar."

Rellen

De filmpjes suggereerden dat politiemensen in burger zelf de rellen opstookten. Onzin, zegt de politie, het waren agenten die probeerden de ergste relschoppers op te pakken. Grapperhaus steunt ze daarbij volledig. "De politie heeft heel professioneel ingegrepen, echt zeer verantwoord."

Ook politici als Thierry Baudet en Geert Wilders lieten zich zondag direct negatief uit over het politieoptreden. Veel politiemensen zijn daar boos over. "Wat ze steekt, is dat iedereen meteen een mening heeft over de politie. Ook mensen die een verantwoordelijke functie hebben", zei Grapperhaus.

Hij riep mensen op om te stoppen met het verspreiden van gemanipuleerde filmpjes zonder context. "Het werk van de politie is zeker in deze coronatijd al zo moeilijk."

Vertrouwen

Volgens korpschef Henk van Essen van de landelijke politie moet voorkomen worden dat het vertrouwen in de politie wordt ondermijnd door dit soort ongefundeerde meningen. "Het is wel van belang dat politiemensen bereid blijven die stap vooruit te zetten als het nodig is."

Er zijn veel te snel oordelen geveld, zei Van Essen. "We hebben zondag wel voorkomen dat de binnenstad van Den Haag werd vernield door hooligans."