Beverwijkse erft 'eerste Nederlandse roman': 'Het is van onschatbare waarde'

Voor Geertje French uit Beverwijk is het nog nauwelijks te bevatten. Ze heeft een eerste druk van Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart gekregen uit een erfenis. Het boek dateert uit 1782 en wordt beschouwd als de eerste moderne Nederlandse roman. "Toen ik het boek opensloeg en de eerste pagina zag, ging mijn hart sneller kloppen."

Vorige week ontdekte French het boek in een archief dat ze had geërfd van haar overleden vriendin, die ook bekend was als schrijver in de regio Beverwijk. Tot haar grote verbazing stuitte ze op het boek. "Zelfs de Koninklijke Bibliotheek heeft geen kopie", vertelt ze trots aan NH Nieuws. "Het is van onschatbare waarde. En ik hoop het aan een heleboel mensen te kunnen laten zien."

Het boek gaat over een weesmeisje dat zoekt naar liefde en geluk. Volgens French is het een baanbrekend boek over de ontwikkeling van de vrouw. "Het is een bijzonder boek dat in briefvorm is geschreven. Iedereen zou het moeten lezen en bekijken."

Schrijvershuisje

Ze erft niet alleen het boek van haar vriendin, maar ook het beheer van het schrijvershuisje van Betje Wolff en Aagje Deken. Dat staat op het terrein van een Beverwijks zorgcentrum. Het boek van bijna 240 jaar oud wordt ook in het huisje geplaatst en gaat niet naar een museum. "Het is belangrijk voor Beverwijk, en voor het huisje. Zodat we het verhaal hier kunnen blijven vertellen", zegt French.