Kort geding tegen de Staat om bezoekregeling verpleeghuizen van de baan

Het kort geding tegen de Staat om de bezoekregeling in verpleeghuizen is van tafel. Dat meldt advocaat Liesbeth Zegveld na een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens bewoners en familieleden eiste Zegveld een uitspraak van minister Hugo de Jonge dat zorginstellingen de rechten van de bewoners moeten respecteren.

Volgens Zegveld was het een goed gesprek. "Morgen komt minister Hugo de Jonge met een boodschap en dan wordt er meer bekend." Wat die boodschap is, kan Zegveld niet zeggen. Dat het kort geding van de baan is, wijst erop dat de eisen van de advocaat worden ingewilligd.

In een brief aan de minister stellen advocaten Liesbeth Zegveld en Elles ten Vergert dat verpleeghuizen mensenrechten schenden. Zij vroegen de minister uiterlijk woensdag 24 juni publiekelijk uit te spreken dat verpleeghuizen deze moeten respecteren.

Dat houdt volgens de advocaten in dat bewoners - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - vrij bezoek mogen ontvangen, vrij naar buiten mogen en dat er geen beperkingen worden opgelegd als een bewoner stervende is.

Tweede procedure dreigt

Vandaag werd bekend dat ook de Stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg dreigt met een procedure als er niets gedaan wordt aan de zorginstellingen waar bewoners nog beperkt worden vanwege corona.

Advocaat Jan-Koen Sluis wil de boodschap van de minister afwachten, voordat hij beslist of de eis van de stichting nog zin heeft. "Wij hebben gevraagd om meer duidelijkheid over wat verpleeghuizen minimaal moeten doen. Ik ben benieuwd of die duidelijkheid er komt."

Gefaseerde versoepeling

Sinds 11 mei worden de coronamaatregelen in verpleeghuizen gefaseerd versoepeld. Vanaf 15 juni mochten bewoners van alle verpleeghuizen weer meerdere bezoekers ontvangen, maar sommige verpleeghuizen hebben volgens bewoners en familieleden een nog veel te strenge bezoekregeling.