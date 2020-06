RIVM gaat rioolwater dagelijks testen op het coronavirus

Het RIVM gaat alle 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties dagelijks testen op de aanwezigheid van het coronavirus. De verspreiding en opleving van het virus kan daarmee in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

De monitoring moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september, van start gaan. De dagelijkse metingen worden opgenomen in het coronadashboard.

"De informatie uit het rioolwater is een mooie aanvulling aan het dashboard, omdat we hiermee anoniem, snel en op grote schaal het virus kunnen opsporen", schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid in een aankondiging.

Het RIVM test al sinds 1 april iedere week het rioolwater op 29 locaties. Omgerekend komt dit neer op een kwart van de Nederlandse bevolking. Uit de meest recente meting blijkt dat het coronvirus in het rioolwater afneemt.

Per 2 juli worden de uitslagen van de rioolwatertests al toegevoegd aan het corondashboard. Daarmee zijn eventuele oplevingen alleen in grote lijnen te herkennen. Het beeld moet gedetailleerder worden naarmate er meer rioolwaterzuiveringsinstallaties worden toegevoegd aan de monitoring.