Recherche arresteert vermoedelijk cocaïnekopstuk in Rotterdam

In Rotterdam heeft de Landelijke Recherche een kopstuk in de cocaïnewereld aangehouden. Volgens De Telegraaf gaat het om cokebaron Roger 'Piet Costa' P.

De 48-jarige man die is aangehouden, heeft volgens het Openbaar Ministerie een leidinggevende rol bij het geven van opdrachten tot en het invoeren van grote partijen cocaïne. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 1015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in 2015 en de invoer van 3776 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven in 2016.

Champagnekoeler en dure flessen

Gisteren doorzocht de recherche negen adressen in Rotterdam en een in De Meern. Daarbij werden onder meer een Mercedes, smartphones en een vuurwapen in beslag genomen. Ook werd er voor tienduizenden euro's aan contant geld gevonden. Een deel van het geld lag verstopt in een champagnekoeler.

Het huis waar de verdachte werd aangehouden, stond vol met heel dure drank, waaronder kostbare cognacs en flessen champagne van een paar duizend euro per stuk. Ook werd er tenminste één pgp (pretty good privacy)toestel in beslag genomen, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd.