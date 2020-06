Korpschef baalt van 'constant bashen' van de politie

De korpschef van de nationale politie, Henk van Essen is klaar is met het constante 'bashen' van de politie. zegt hij in De Telegraaf. Aanleiding is de kritiek op het politie-optreden op het Malieveld, gisteren bij een demonstratie van actiegroep 'Virus waanzin'. De politie raakte slaags met voetbalsupporters die ook naar Den Haag waren gekomen, maar ook betogers werden soms geconfronteerd met politiegeweld.

"Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten", zegt hij. "We treden te soft op. Of juist te hard. Een oordeel over ons optreden is snel geveld, vaak op basis van fragmentarische beelden. Dat raakt mij. Het doet geen recht aan mijn politiemensen. Aan onze politiemensen."

Stoppen met hun werk

Politiebond ACP liet vandaag aan het AD liet weten bang te zijn om "de grip op de samenleving compleet te verliezen". Dit naar aanleiding van verschillende ongeregeldheden van de afgelopen maand.

De bond stoort zich onder meer aan filmpjes op sociale media en sites als Dumpert waar de politie in een kwaad daglicht zou worden gezet. Volgens voorzitter Van de Kamp zijn agenten het beu en overwegen sommige te stoppen met hun werk. Minister Grapperhaus van Justitie zei daarover dat hij snapt dat de beschuldigingen die op het internet circuleren de agenten raken. Morgen gaat hij om de tafel met voorzitters van de politiebonden, de centrale ondernemingsraad en de korpsleiding.

De politie liet eerder al weten dat mensen op allerlei manieren is gevraagd om het Malieveld te verlaten, onder andere door het om te roepen, maar ook via tekstborden en door demonstranten (herhaaldelijk) aan te spreken. "Als men er ondanks alles toch voor kiest alle verzoeken en opdrachten van de politie naast zich neer te leggen, loopt men uiteindelijk het risico in de massaliteit van het optreden met geweld geconfronteerd te worden.

Grievend

Minister Grapperhaus zei na overleg met de veiligheidsregio's dat hij "zeer achter" de manier staat waarop de politie heeft gehandeld bij de demonstratie op het Malieveld gisteren. Hij heeft zich gestoord aan de manier waarop op sociale media "stemming werd gemaakt" met "aan elkaar geplakte filmpjes" en klachten dat de politie zich niet goed had gedragen en wees erop dat de politie juist getraind is om niet-escalerend op te treden.

Op de vraag of de minister zich ergerde aan Kamerleden die dat soort berichten hebben verspreid, antwoordde hij: "Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik vind dat je als burger eerst de feiten moet afwachten voordat je zulke oordelen de wereld in stuurt. Het is grievend naar mensen die hun werk proberen te doen."

Doorgesnoven hooligans

De politie trad gisteren op na een betoging tegen het coronabeleid van het kabinet. Die demonstratie zelf verliep rustig, maar na afloop ontstonden ongeregeldheden, volgens de politie door voetbalsupporters die zich hadden gemengd onder de betogers. Premier Rutte zei daarover dat "doorgesnoven hooligans" misbruik hebben gemaakt van de situatie.

Grapperhaus sluit zich daarbij aan. Hij staat achter het besluit van burgemeester Remkes om de betoging ondanks een eerder uitgesproken verbod op het laatste moment toch toe te staan en wijst erop dat er pas na verloop van tijd voetbalfans opdoken die de confrontatie zochten met de politie. Agenten zetten onder meer waterkanonnen in. "Mensen met verkeerde bedoelingen hebben de boel verstierd", zei de minister. "Ik heb daar nul sympathie voor."