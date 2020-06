Na vijftien jaar stopt Apple met chips van Intel

Daarnaast wordt het zowel op iPhones als op iPads mogelijk om zelf te bepalen wat de standaard browser- en mail-app is. Nu nog opent een link standaard in Safari, ook als iemand liever Google Chrome of Mozilla Firefox gebruikt. Hetzelfde geldt als er wordt geklikt op een e-mailadres. Dat gaat veranderen. Er werden geen nieuwe iPhones aangekondigd. Die staan op de planning voor het najaar en hebben naar verwachting ondersteuning voor 5G aan boord.

Een andere grote update was bestemd voor de software op Apple-computers. Apple heeft het uiterlijk van het besturingssysteem, macOS, opnieuw ontworpen en daarbij veel meer in lijn gebracht met de stijl die het al heeft op iPhones en iPads.

Hoofdpijndossiers

Al met al een belangrijk moment voor Apple. Wel komt het kort nadat de Europese Commissie vorige week had aangekondigd twee onderzoeken te starten naar het bedrijf, waardoor het bedrijf er twee hoofdpijndossiers bij krijgt.

Een daarvan gaat over de vraag of er sprake is van oneerlijke concurrentie in de App Store, een onderwerp dat is aangewakkerd door Spotify vorig jaar. Dat bedrijf verzet met name tegen het feit dat Apple een commissie van (in het eerste jaar) 30 procent vraagt op het moment dat de muziekdienst gebruik maakt van Apples betaalsysteem.

Onrust bij ontwikkelaaars

Ook ontstond er onrust onder ontwikkelaars, nadat Apple had besloten om een update van een nieuwe - en in de technologiewereld populaire - mail-app niet toe te laten. De iPhone-maker zei dat de app, 'Hey', ook gebruik moest gaan maken van het betalingssysteem. De vraag was of Apple opeens nóg strenger was geworden. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt, vlak voordat de conferentie begon. Waarmee er toch een donkere wolk uit Apples zicht verdween.

Een van de ontwikkelaars kondigde het compromis aan het einde van middag op Twitter aan: