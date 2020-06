Universiteit Maastricht verklaart 1200 toetsen ongeldig wegens fraude

De Universiteit Maastricht heeft de toetsen van bijna 1200 studenten ongeldig verklaard. Volgens 1Limburg gaat het om toetsen van eerstejaarsstudenten van de opleidingen Fiscal Economics, Economics & Business Economics en International Business.

De toets werd op 12 juni online afgenomen. Bij online toetsen worden de vragen voor iedere student vaak in een andere volgorde gezet, of krijgen de studenten andere vragen over dezelfde stof voorgeschoteld. Maar bij het instellen van de software ging iets mis. Veel studenten kregen daardoor exact dezelfde vragen en antwoorden.

Volgens de universiteit bespraken de studenten de vragen met elkaar. "We hebben ontdekt dat er zeker in één chatroom over is gesproken", zegt een woordvoerder. "Niet alleen de opleiding zelf stelde onregelmatigheden vast, ook studenten die te goeder trouw zijn waarschuwden dat er iets niet in de haak was."

Niet iedereen hoeft nu opnieuw aan de bak. Aan studenten die op vier voorbereidende toetsen eerder in het schooljaar een voldoende hebben gehaald, wordt nu ook een voldoende gegeven voor deze toets. De andere studenten moeten wel een herkansingstoets maken.

Petitie gestart

Het ongeldig verklaren van de toetsen zorgt voor onrust onder studenten. Ze zijn al een petitie gestart. Studenten vrezen dat de beslissing van de school nadelige gevolgen heeft voor het vervolg van hun studie.

"Bovendien hebben we amper écht onderwijs gehad", zegt een student die zich gedupeerd voelt. "Eerst werd de UM getroffen door een cyberhack en vervolgens kwam het coronavirus. Als klapstuk wordt het zwaarste examen van het jaar, dat al drie maanden werd uitgesteld, nu ongeldig verklaard."

"Ze proberen nu op basis van pre-toetsen te bepalen of je het vak wel of niet hebt gehaald", zegt een andere student. "Ik vind het vooral jammer dat de UM de dialoog niet is aangegaan met ons. Nu zijn de quizzes bepalend voor het eindresultaat. Een herkansing voor iedereen was wellicht eerlijker geweest."

Ook fraude op Universiteit Twente

Vorige week werd ook al bekend dat op de Universiteit Twente gefraudeerd is. 280 examens van studenten van de opleiding Technical Computer Science werden ongeldig verklaard. Een student zou vooraf een aantal opgaven gekocht hebben op een website en die verspreid hebben onder medestudenten.