Fraude met 'corona-examens': 280 studenten moeten opnieuw aan de bak

De Universiteit Twente heeft 280 examens ongeldig verklaard nadat een aantal studenten zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het ging om een 'corona-examen': een toets die vanwege het corona-protocol per video moest worden afgenomen.

Dat gebeurde begin april. Bij het nakijken kreeg de docent al snel argwaan, vooral omdat sommige studenten ineens uitzonderlijk goed presteerden of omdat ze dezelfde foute antwoorden gaven.

De fraudeurs kregen in een ultimatum nog wel de kans zich vrijwillig te melden, maar omdat slechts een enkeling daar gehoor aan gaf moeten nu alle studenten het examen over maken: ook de eerlijke jaargenoten.

De 280 studenten van Technical Computer Science moeten nu opnieuw hun examen maken, waarschijnlijk volgend collegejaar. Volgens opleidingsdirecteur Arend Rensink is het geen optimale situatie: "Liever zouden we de toets nog dit collegejaar afnemen. Maar vanwege de coronacrisis kan dat niet op de campus. En we zien het niet zitten om dit online experiment nog eens te doen. Er is toch een deuk in het vertrouwen."