Duizenden flexwerkers vragen corona-uitkering aan op de eerste dag

"Vanmorgen heb ik het gelijk aangevraagd", zegt Joel Janssen (27). Hij werkte in een universiteitsbibliotheek, op oproepbasis. "De universiteit krijgt van de overheid geen tegemoetkoming voor de loonkosten, omdat ze geen omzetverlies hebben", vertelt Janssen. Maar de universiteiten waren dicht, en zijn werk viel weg.

Hij deed het werk naast zijn studie politicologie. "De afgelopen maanden heb ik wel een kleine vergoeding gekregen voor een stage, en ik had wat spaargeld waar ik van geleefd heb", vertelt Janssen. "Dat spaargeld heeft wel een deuk opgelopen."

'Niet genoeg'

De regeling bestaat dus uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei. Te karig, vindt studentenvakbond LSVB. "Het is goed dat jongeren steun kunnen krijgen, maar drie maanden is te kort", zegt voorzitter Lyle Muns. "De economie gaat wel steeds meer open, maar we zijn nog lang niet op het niveau van voor de crisis. De jeugdwerkloosheid loopt snel op, zo'n regeling is ook voor de komende maanden nodig."

Vakbond FNV maakt zich vooral zorgen over de hoogte van de uitkering. "Voor studenten die dit als bijbaan hadden is het wel genoeg, maar voor mensen die meer uren maakten is het vaak veel minder dan wat ze eerst verdienden", zegt Yvette de Vries van de FNV. "Een vergoeding van een paar honderd euro is voor hen niet genoeg."

Het maximale bedrag was eerst vastgesteld op 600 euro, maar werd verlaagd naar 550. Volgens de minister voorkomt die verlaging dat te veel mensen een hogere tegemoetkoming krijgen dan ze voorheen zelf verdienden.

Janssen heeft de aanvraag inmiddels afgerond. Binnen vier weken neemt het UWV een besluit over de aanvraag. En als dat besluit positief is, wordt het geld binnen tien kalenderdagen overgemaakt. Waar gaat hij het voor gebruiken? "Mijn financiën regelen: rekeningen betalen."