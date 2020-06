Flexwerkers kunnen vanaf morgen corona-uitkering aanvragen

Flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen vanaf morgen terecht bij het UWV om een vergoeding aan te vragen. Vrijdag was nog onduidelijk of de uitkeringsinstantie het zou redden om het noodloket voor mensen met een tijdelijk contract binnen drie dagen te openen.

"Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd zijn we erin geslaagd de regelingen op te tuigen en kunnen flexwerkers vanaf maandag hun aanvraag indienen", laat het UWV weten.

Flexwerkers kunnen een beroep doen op de TOFA-regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Ze moeten wel aan voorwaarden voldoen. Zo komen ze ervoor in aanmerking als ze in februari minimaal 400 euro verdienden en in april zeker de helft van hun inkomsten verloren. Als ze in maart, april of mei een beroep hebben gedaan op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling krijgen ze geen geld terug.

550 euro per maand

Als flexwerkers aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen.

Het UWV hoopt binnen vier weken na een aanvraag een beslissing te nemen en het geld bij een positieve beoordeling binnen tien dagen te storten. De instantie verwacht duizenden aanvragen per dag.