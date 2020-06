Malieveldprotest: 'Ik heb het gevoel dat er bewust hard is ingegrepen'

Toch is ook Miranda van Driel erg geschrokken van het optreden van de politie. "Er werd in diverse media al in een vroeg stadium gesproken over een grimmige sfeer, maar ik zag ter plekke alleen verbroedering en wederzijds respect. De groep demonstranten was heel divers: jong, oud, gezinnen, gekleurd, wit, in een rolstoel, yuppen, hippies en voetbalsupporters. We waren er allemaal samen, om er te zijn."

Volgens Miranda sloeg de sfeer om toen er ME-busjes aankwamen. "Vreedzame demonstranten werden ingesloten en er was veel machtsvertoon, terwijl betogers gewoon aan het mediteren waren. Je voelde dat er iets ging veranderen."

Miranda wijst op een video waarop te zien is dat een ME-busje op een groep demonstranten afkomt: