Rechter handhaaft verbod op coronaprotest Malieveld

Op de vraag waarom de antiracisme-demonstratie op het Malieveld vorige week wel door mocht gaan, antwoordt de persrechter dat "de rechter nu alleen naar deze manifestatie heeft gekeken en dat de risico's te groot zijn".

Of deze uitspraak gevolgen heeft voor evenementen en bijeenkomsten in de toekomst kon de persrechter niet zeggen. "Deze uitspraak geldt voor dit specifieke geval."

'Teleurgesteld en verbaasd'

Woordvoerder van Viruswaanzin Willem Engel is het niet eens met de uitspraak. "Ik ben vooral heel erg teleurgesteld en verbaasd. Het is ons grondrecht om te demonstreren. Dit verbod had niet mogen gebeuren."

Het steekt hem dat hij niet met de veiligheidsregio over alternatieven heeft kunnen praten. "We hadden het best over een andere invulling kunnen hebben."

Hij zegt het niet meer in de hand te hebben dat mensen zondag alsnog naar Den Haag trekken. "Wij kunnen het niet meer tegenhouden. Ik wil iedereen op het hart drukken: als je gaat, houd het dan veilig en zorg dat het niet gewelddadig wordt."