Arrestaties, wapens- en drugsvondsten in Dijon na rellen vorige week

In de Franse stad Dijon zijn bij acties van de politie negen mensen opgepakt. Verder werden drie gedemonteerde geweren, zakken met munitie en cannabis, cocaïne en heroïne in beslag genomen.

De acties volgen op rellen vorige week in de stad in het oosten van Frankrijk. Het was nachtenlang onrustig door confrontaties tussen lokale drugshandelaren met een Noord-Afrikaanse achtergrond en Tsjetsjenen die naar Dijon waren gekomen uit heel Frankrijk en uit Duitsland en België.

De groepen kwamen tegenover elkaar te staan nadat een jonge Tsjetsjeen door de drugshandelaren was aangevallen. Bij de confrontaties werden ijzeren staven gebruikt en auto's in brand gestoken. De straatoorlog werd door de burgemeester "ongekend en onacceptabel" genoemd. De openbaar aanklager sprak van een racistisch conflict: "De ene gemeenschap staat tegenover de andere."

Kalmte

Na vorige week maandag keerde de rust in Dijon terug. De vader van de Tjetsjeense jongen die was aangevallen, had opgeroepen tot kalmte. Ook werden vanuit Parijs ruim honderd agenten gestuurd.

De politieoperatie van vandaag was de tweede in een paar dagen tijd in de buitenwijk Les Grésilles, waar veel van de drugshandelaren wonen en de meeste onlusten waren. Vrijdag werden ook huiszoekingen gedaan, waarbij onder meer molotovcocktails in beslag zijn genomen.

In een apart onderzoek na de confrontaties van begin vorige week arresteerde de politie afgelopen donderdag zes mensen aan Tsjetsjeense kant, van wie er nog drie vastzitten.