Onrust en rellen in Franse stad Dijon: Tsjetsjenen in conflict met drugshandelaren

In de Franse stad Dijon is het al nachtenlang onrustig en komt het tot gewelddadigheden. Vele tientallen Tsjetsjenen gaan, met bivakmutsen en ijzeren staven, de straat op en vallen Noord-Afrikaanse drugshandelaren aan. "Het is een racistisch conflict: de ene gemeenschap staat tegenover de andere gemeenschap", aldus de openbaar aanklager.

Tot nu toe zijn twaalf gewonden gevallen. De Franse justitie is een onderzoek gestart vanwege vernielingen en poging tot doodslag. Vanuit Parijs zijn extra agenten naar de stad gestuurd om de orde te herstellen.

Aanleiding voor het geweld is een incident van eind vorige week. Een Tsjetsjeen van zestien jaar oud werd toen aangevallen door drugshandelaren, waarbij hij zwaargewond raakte. Op sociale media zouden Tsjetsjenen elkaar daarna hebben opgeroepen om wraak te nemen.

Traangas

In de nacht van vrijdag op zaterdag verzamelden zich vervolgens zo'n honderd Tsjetsjenen in het centrum van de stad. Ze vielen daar een bar aan waar de drugshandelaren zich zouden bevinden. De politie werd gealarmeerd en zette traangas in.

"We waren met zo'n honderd man uit heel Frankrijk, maar ook uit België en Duitsland", vertelde één van de betrokken Tsjetsjenen in de Franse pers.

De nacht erna was het opnieuw onrustig, dit keer in een achterstandswijk van Dijon. Toen werd voor het eerst ook geschoten, nadat zo'n vijftig Tsjetsjenen en de Noord-Afrikanen elkaar troffen. De eigenaar van een pizzeria raakte zwaar gewond.

In de nacht van zondag op maandag werden zo'n tweehonderd Tsjetsjenen in Dijon gesignaleerd, die langzaam met auto's rondreden. Bij die gelegenheid reed één andere auto met grote snelheid langs de groep en verongelukte daarna. Verdere gewelddadigheden bleven die nacht uit.

Dit zijn beelden van afgelopen nacht: