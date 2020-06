Middelbare scholen na de zomer weer helemaal open

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat woensdag gaat bekendmaken na voorlopig het laatste coronacrisisberaad. Voorwaarde is wel dat scholen hygiënemaatregelen treffen en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgelaaid.

De middelbare scholen zijn sinds 2 juni weer deels open. Leerlingen gaan in groepen naar school en moeten onderling anderhalve meter afstand houden. In de praktijk gaan ze gemiddeld een keer per week naar school. Na de zomervakantie wordt dat dus de hele week. Het idee is dan dat leerlingen niet per se meer afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot de docenten.

Sportscholen, sauna's, casino's

Verder wordt woensdag bekendgemaakt dat de versoepelingen die gepland staan voor 1 juli dan ook echt ingaan. Eind vorige maand had het kabinet aangekondigd dat per 1 juli sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines weer open zouden mogen. Ook hier gelden wel maatregelen: zo moeten sportscholen bijvoorbeeld zorgen voor goede luchtverversing.

Ook het maximaal aantal mensen bij uitvaarten, huwelijken, godsdienstbijeenkomsten, in de horeca en theaters wordt verhoogd van dertig naar honderd. Voorwaarde bij dit alles is wel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

Omdat het coronavirus de afgelopen weken niet is opgelaaid, durft het kabinet deze versoepelingen aan. Ook zijn het bron- en contactonderzoek en het testen beter op orde. Daardoor kan een nieuwe plaatselijke uitbraak eerder onder controle zijn, is het idee.

Volgens bronnen bekijkt het kabinet ook nog of het opstarten van kleinschalige evenementen, zoals kermissen tot honderd bezoekers, naar voren kan worden gehaald. De planning is nu dat die pas vanaf 1 september weer zijn toegestaan.