Schade door rellen in Stuttgart loopt in de miljoenen

De rellen zaterdag in de Duitse stad Stuttgart hebben volgens een politiechef miljoenen euro's schade aangericht. Hij spreekt in de Duitse media over een bedrag van zes tot zeven cijfers. Bij de rellen zijn veertig winkels zijn beschadigd en geplunderd en negentien politieauto's gesloopt.

Zaterdagnacht ging het mis in de Zuid-Duitse stad toen tussen de 400 en 500 relschoppers willekeurig etalages vernielden en winkels plunderden. Op videobeelden is te zien dat met grof geweld werd geprobeerd ook grote winkelruiten in te slaan.

De politie arresteerde 24 mensen, de helft van de arrestanten heeft niet de Duitse nationaliteit. Bij de ongeregeldheden raakten negentien agenten gewond. Een agent brak een pols. Burgemeester Kuhn sprak van "een treurige dag voor Stuttgart".

De onrust begon zaterdagavond toen de politie rond 23.30 uur in het centrum een 17-jarige jongen controleerde die mogelijk betrokken was bij een drugsdelict. Bijna 300 mensen die in het centrum op stap waren, belaagden daarop de agenten met flessen en stenen.

Daar kwamen snel meer mensen bij. De relschoppers trokken in groepen door het centrum van Stuttgart.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de rellen in de stad Stuttgart van afgelopen weekeinde scherp veroordeeld. De gebeurtenissen waren "afschuwelijk" en kunnen met niets worden gerechtvaardigd. Ze waren gericht tegen de stad en haar bestuurders, aldus een regeringswoordvoerder.

Motief

De politiechef ging ook kort in op het mogelijke motief van de relschoppers. De daders willen volgens hem graag pochen met beelden van het geweld. Zo werd er door de groep geroepen dat er eindelijk iets gebeurt in Stuttgart.

De afgelopen nacht is het rustig gebleven in de Duitse stad. Burgemeester Kuhn zegt dat alles aan gedaan wordt om dergelijke rellen in de toekomst te voorkomen. De politie wil de komende weken actiever zijn in de binnenstad.

Bekijk hier beelden van de schade die werd aangericht: