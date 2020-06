Zo'n 500 betrokkenen bij rellen in Stuttgart: 'Dit is een treurige dag'

Bij de rellen in Stuttgart waren vannacht tussen de 400 en 500 mensen betrokken. De Duitse politie heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Zeker 24 mensen zijn gearresteerd en 19 agenten raakten gewond. Burgemeester Kuhn spreekt van "een treurige dag voor Stuttgart".

De onrust begon toen de politie rond 23.30 uur in het centrum een 17-jarige jongen controleerde die mogelijk betrokken was bij een drugsdelict. Bijna 300 mensen die in het centrum op stap waren, belaagden daarop de agenten met flessen en stenen.

Daar kwamen snel meer mensen bij. De relschoppers trokken in groepen door het centrum van Stuttgart. Ze verwoestten en plunderden meerdere winkels.

Ook zijn politieauto's vernield: