Bloedigste week in 19 jaar strijd Afghanistan tegen Taliban

De afgelopen week zijn in Afghanistan bij aanvallen van de Taliban 291 militairen om het leven gekomen en 550 gewond geraakt. Daarmee is het de bloedigste week in 19 jaar strijd, zegt de Nationale Veiligheidsraad. De slachtoffers vielen bij meer dan 400 aanvallen van de Taliban verspreid over het land.

Vorige week werden 422 doden en gewonden gemeld. Toen waren er ruim 200 Taliban-aanvallen in een week tijd.

De regering en de islamitische Taliban proberen vredesoverleg tot stand te brengen om een einde te maken aan het conflict in het land. Aan het einde van de ramadan was voor het laatst een gevechtspauze, maar daarna laaide de strijd weer op. Ook een al lang geplande gevangenenruil, bedoeld om elkaars vertrouwen te winnen, komt maar niet van de grond.

"Als het geweld niet afneemt, leidt dat tot problemen en vertraging in het vredesproces", staat in de verklaring van de veiligheidsraad.

Gevangenenruil

De Taliban hebben op 29 februari een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten. Daarin werd afgesproken dat de internationale troepenmacht wordt verkleind en dat de regering en de Taliban bij elkaar komen om vredesbesprekingen voor te voorbereiden. De Amerikanen proberen al bijna twintig jaar de Taliban te verslaan.

Ook is een gevangenenruil afgesproken waarbij 5000 Taliban vrijkomen in ruil voor 1000 militairen. Het feit dat de Afghaanse regering niet betrokken was bij de onderhandelingen, leidde tot nieuwe spanningen.

Onlangs toonden beide partijen opnieuw bereidheid om te gaan onderhandelen. Er werd overeengekomen de eerste onderhandelingen te voeren in Doha in Qatar, waar ook de Taliban en de VS tot hun overeenkomst kwamen. Er is geen datum bekend.

Amerikaanse militairen weg

De Amerikanen hebben inmiddels het aantal militairen in Afghanistan van ongeveer 12.000 in februari teruggebracht tot 8600, zoals in de overeenkomst met de Taliban werd vastgelegd. Dat maakte de Amerikaanse commandant voor het gebied, Frank McKenzie, eind vorige week bekend. Wanneer meer militairen worden teruggetrokken, heeft hij niet gezegd.

Het is de bedoeling dat de Amerikanen volgend jaar mei helemaal weg zijn uit Afghanistan, zei McKenzie, maar dan moeten de Taliban wel aan een aantal voorwaarden hebben voldaan. Een daarvan is dat er vanuit Afghanistan geen aanslagen worden gepleegd of gepland die gericht zijn tegen de VS. In dat geval gaat het niet om de Taliban, maar om al-Qaida en IS, die niet meer de kans moeten krijgen vanuit het land te opereren. Daarmee doelt hij onder andere op de aanslagen met gekaapte vliegtuigen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington.