Taliban en VS sluiten akkoord over bestand en aftocht Amerikaanse troepen

Eerder sloten de Taliban al een soort staakt-het-vuren met de Amerikanen. "Dat was een proef om te laten zien dat ze te vertrouwen zijn en dat ze de macht hebben over hun strijders in alle regio's", legt correspondent Aletta André uit. "En dat is gelukt, er werden 90 procent minder gevallen van geweld geregistreerd."

De vraag is hoe internationale terroristische netwerken zich na dit akkoord zullen ontwikkelen in Afghanistan, en wat voor invloed de Taliban op deze netwerken hebben. André: "Zo is IS de afgelopen jaren gegroeid in Afghanistan, ook dankzij oud-Talibanstrijders die de Taliban niet radicaal genoeg vinden. Het is onduidelijk hoeveel invloed de Taliban op terroristische organisaties hebben. Des te meer omdat nog niet duidelijk is welke rol ze gaan spelen in het bestuur van Afghanistan."

Het akkoord van vandaag betekent niet dat er vrede is in Afghanistan; naast de regering in Kabul zijn ook al-Qaida en IS zijn buiten de onderhandelingen gehouden.

Wie zijn de Taliban en wat willen ze?