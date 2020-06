Het nieuwe goud tijdens economische crisis: de Libanese pijnboompit

Libanon werd eerder dit jaar failliet verklaard, de prijzen stijgen met de dag en voor de gemiddelde familie is rondkomen een flinke uitdaging. Eén product wekt bijzonder veel verbazing: de pijnboompit. In rap tempo is het geliefde nootje wel zes tot zeven keer duurder geworden.

"Dit is een fortuin waard", zegt Harout Tenbelian in zijn winkel in de Libanese hoofdstad. Sinds kort verstopt hij zijn kleine voorraad pijnboompitten, zodat ze niet gestolen kunnen worden. En in de hoop dat niemand hem vraagt of ze mogen proeven. Hij omarmt zijn zes zakjes: "Voor het bedrag dat deze pijnboompitten nu waard zijn, kon je tot voor kort een appartement aanbetalen of een kleine auto kopen."

Hij verkoopt de pitjes inmiddels per gram en niet meer per kilo. "Ze zijn essentieel in veel van onze gerechten. Als er een baby geboren wordt strooien we ze over een puddinkje. Laatst had ik hier een zwangere vrouw helemaal in paniek. Voor de geboorte van haar eerste kind wilde ze graag een zakje pijnboompitten. Ze kon niet geloven hoe duur ze zijn geworden", vertelt Tenbelian. Hij licht toe dat de prijs in korte tijd van vijftig Libanese pond naar driehonderd per kilo ging. "Het is het gesprek van de dag hier in de winkel."

Correspondent Daisy Mohr zag hoe pijnboompitten nu grappenderwijs als kostbare sieraden worden gebruikt: