Crisis in Libanon: lege supers, rijen voor banken en zelf groente verbouwen

"Ik durf het eigenlijk niet te zeggen..." De visboer in de supermarkt in Beiroet schaamt zich voor de prijs van de vis die hij verkoopt. "Maar kijk even naar de prijs van een pakje boter, die is nog veel sneller in prijs gestegen."

Er wordt gezucht en geruzied. Er zijn mensen in tranen. Anderen komen alleen om rond te kijken wat er nog ligt, ze hebben helemaal geen geld om iets te kopen. De wekelijkse gang naar de supermarkt in Beiroet is inmiddels een hele happening.

De coronacrisis had voor Libanon niet op een slechter moment kunnen komen. Het land was net bankroet verklaard toen deze genadeklap viel. De lockdown duurt er al bijna drie maanden. Even was er een versoepeling, maar die werd al snel teruggedraaid.

Hamsteren nooit gestopt

Elke dag is er nieuws over het zoveelste bedrijf dat failliet is verklaard. De prijzen stijgen met de dag, omdat het Libanese pond steeds minder waard is. Als je nog werk hebt, werk je net zo hard voor maar een fractie van je salaris. De waarde van een pensioen is met driekwart gedaald. Wat er nog over was van de Libanese middenklasse, is in rap tempo aan het verdwijnen. Ik zie het aan de mensen om me heen.

Het hamsteren is hier eigenlijk nooit opgehouden. Dit is een land waar 85 procent van de voedselproducten uit het buitenland komt en de verwachting is dat er binnenkort veel minder geïmporteerde producten zullen zijn.