Egypte dreigt met militaire actie in Libië

Egypte is bereid om militair in actie te komen in zijn buurland Libië. President Sisi waarschuwde gisteren de door de VN erkende regering in de hoofdstad Tripoli om niet verder op te rukken naar de troepen van de krijgsheer Haftar.

Die heeft geprobeerd Tripoli in te nemen met steun van Egypte, Rusland en de Arabische Emiraten, maar dat is mislukt. Vorige maand wist de Libische regering met Turkse steun de Haftar-troepen terug te dringen.

In dit machtsspel laat Egypte nu dus nadrukkelijk van zich horen. Sisi, die zelf voortkomt uit de legertop, deed zijn uitspraken op een luchtmachtbasis aan de grens met Libië, waar hij de troepen inspecteerde.

Hij beriep zich op het recht op zelfverdediging van Egypte: er zou sprake zijn van een directe dreiging van "terroristische strijdgroepen en huurlingen" die steun krijgen van buitenlandse mogendheden, waarmee hij doelde op het officiële Libische leger en de Turken.

Geweldloze uitweg

Sisi zei verder dat Egypte altijd heeft afgezien van interventie in het door chaos en anarchie geteisterde Libië en tot nu toe naar een politieke oplossing heeft gezocht, maar dat de situatie nu is veranderd.

"Sommige mensen denken dat ze de frontlinie kunnen oversteken, maar daar ligt voor ons de grens", zei de president. Dat front loopt tussen de kuststad Sirte en een in het binnenland gelegen luchtmachtbasis, ten zuidoosten van Tripoli. Wel drong hij erop aan dat de partijen blijven zoeken naar een geweldloze uitweg.

Onder zijn gehoor waren ook enkele lokale Libische krijgsheren. Sisi zei dat Egypte desnoods Libische strijdgroepen zal trainen en bewapenen in hun strijd tegen de 'terroristen'.